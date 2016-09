Fotoaktion: Spielen im Bürgerpark!

× Erweitern Foto: Caroline Süß Bürgerpark, Spielplatz

Der Bürgerpark feiert Geburtstag und wir feiern mit. Seit 150 Jahren lädt die grüne Oase mitten in der Stadt kleine und große Bremerinnen und Bremer zum Spazieren, Picknicken und natürlich auch Spielen im Grünen ein. Vier große Spielplätze mit Piratenschiff, Klettergerüsten, Schaukeln, Sandkisten und vielem mehr stehen für kleine Abenteurer und Sandkuchenbäcker bereit, außerdem gibt es noch zwei Kleinkinderspielplätze für die ganz Kleinen.

Habt ihr schon als Knirps das Piratenschiffs durch wilde Stürme gelenkt, in einer der vielen Sandkisten eure erste Sandburg gebaut oder hat euer Kind beim Spieltreff die ersten Freundschaften geknüpft? Schickt uns eure schönsten Spiel-Schnappschüsse aus 150 Jahren Bürgerpark für die nächste Ausgabe! Füllt einfach unser Einsendeformular aus, schreibt uns kurz ein bis zwei Sätze dazu, was euch mit dem Foto und dem Park verbindet, gebt Fotograf/Urheber an und schickt euer Bildmaterial entweder per E-Mail an service@verlagausbremen.de oder per Post an Kinderzeit Bremen, Admiralstr. 21, 28215 Bremen. Die schönsten Bilder werden in der nächsten Ausgabe präsentiert. Postalisch eingesendete Bilder werden auf Wunsch wieder zurückgeschickt. ZUM EINSENDEFORMULAR