Nummer gegen Zeugniskummer

Ferienanfang bedeutet auch Zeugnisvergabe. Einige Schülerinnen und Schüler haben Angst vor schlechten Zensuren und wissen nicht, wie sie diese ihren Eltern erklären sollen. Auch Mütter und Väter reagieren manchmal hilflos. Dabei sind gute Noten nicht selbstverständlich und auch Dreien oder Vieren können bedeuten, dass das Kind sich sehr angestrengt und verbessert hat.

Rat zum Thema "schlechte Zeugnisse" bieten die Schulpsychologen der Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren (ReBUZ) in Bremen. Mit allen Fragen, Nöten und Ängsten rund ums Zeugnis können sich Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und andere Ratsuchende an die "Helfer am heißen Draht" wenden.

Das Zeugnistelefon ist am Mittwoch, 21. Juni, von 13 bis 17 Uhr und am Donnerstag, 22. Juni, von 10 bis 15 Uhr, unter der Nummer (0421) 361 120 51 zu erreichen.