Budenzauber zu gewinnen!

Eine Bude zu bauen, ist für Kinder immer ein aufregendes Erlebnis und eine Chance, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. „Buden bauen – 50 Ideen für Wiese, Wald und Strand“ von Fiona Danks und Jo Schofield bietet Ideen und praktische Tipps für die verschiedensten Outdoor-Buden. Ob Waldhütte, Iglu, Zelt oder Baumhaus – hier steht alles, was Budenbauen über Material, Konstruktion und Sicherheit wissen müssen. Und das Tolle daran? Anders als im heimischen Wohnzimmer, muss nicht wieder alles an Ort und Stelle zurückgestellt werden. Außerdem können die Budenbauer in der freien Natur jederzeit und bei jedem Wetter, überall und mit vielen Materialien bauen, spielen und erforschen.

Coppenrath Verlag, 144 Seiten, 12,99 Euro, ab 8 Jahre, ISBN 978-3-649-62398-4

