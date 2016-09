Carrera-GO!!!-Bahn zu gewinnen!

× Erweitern Foto: © Carrera Carrera GO!!!_Nintendo Mario Kart 8

Für Fans des mutigen Klempners Mario geht es mit dem Carrera GO!!! Nintendo Mario Kart 8™ Set heiß her. Gemeinsam mit seinem Bruder Luigi heizt Mario mit Vollgas über die Highspeedgerade und legt sich mit Schwung in die Kurve. Die 4,9 Meter lange Strecke bietet stundenlanges Rennvergnügen für die ganze Familie.

Wir verlosen eine Carrera GO!!! „Nintendo Mario Kart 8™“-Bahn! Einfach bis zum 20. September 2016 unser Gewinnspielformular ausfüllen, als Stichwort angeben, wie der Bruder von Klempner Mario heißt und mit etwas Glück gewinnen! ZUM GEWINNSPIELFORMULAR