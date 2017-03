Die neue Ausgabe ist da!

Was macht uns zu guten Eltern? Dass wir unsere Kinder lieben. Ihr Wohlergehen ist uns wichtiger als gesellschaftliche Konventionen. Denn wenn Kinder nicht in die vorgefertigten Rollenbilder hineinpassen, kann es kompliziert werden. Wir beschäftigen uns in dieser Ausgabe ausführlich mit dem Thema Transsexualität. Das Zugehörigkeitsgefühl zum anderen Geschlecht spüren Kinder meist lange bevor sie es formulieren können.

Zusätzlich informieren wir auf Seite 14 über Kinderrechte im Scheidungsfall der Eltern. Viele Tipps in und um die Osterferien herum finden Sie auf Seite 12, außerdem ist auch der Kalender wieder voll gepackt mit tollen Veranstaltungen.

