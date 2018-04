× Erweitern Foto: arteFakt Olivenfest

Landleben pur: Die 20. Olivenöl-Abholtage kommen mit mediterranem Erlebnisnaschen, Showküche, Ponyreiten, Strohspielplatz und vielen Probierstationen von Olivenölerzeuger*innen aus Italien und Griechenland nach Wilstedt.

Neben den Olivenöl-Erzeugern aus Italien (Toskana, Apulien, Kalabrien, Sizilien), Spanien (Katalonien, Andalusien) und Griechenland (Korinth, Messenien, Kreta) stellt auch eine Olivenöl-Schülerfirma aus Bremen Nord ihre junge Olivenölkollektion vor, die sie, von arteFakt unterstützt, seit einem halben Jahr in ihrer Schülerfirma entwerfen.

Was für die Erwachsenen das mediterrane Erlebnisnaschen ist, das ist für die (Stadt-) Kinder das freie Landleben. Hier können sie im Stroh herumtollen, im Sand spielen und sich schmutzig buddeln, auf Ponys reiten oder Bernstein schleifen.

Kostenbeitrag: 6 Euro für Erwachsene, ermäßigt 4 Euro, Kinder bis 16 Jahre kostenfrei.

Ein kostenfreier Bus-Shuttle bringt die Besucher zum Ausstellungsgelände und wieder zurück: Samstag: 11:00 Uhr (zurück 16.30 Uhr) und Sonntag: 11:00 Uhr (zurück 16.30 Uhr), ab ZOB/Cinemaxx, Fahrpreis jeweils 4,- Euro (hin und zurück). Hier geht's zur Buchung inklusive Eintritt.

Auf der Schaubühne zum Kochen und Mitmachen zeigen norddeutsche Köche aus Hamburg, Bremen und umzu in einer „Jurtenküche“ leckere und einfache Zubereitungen mit Bio-Frühlingsprodukten aus der Region. In fünf Kochkursen können sich Besucher und Besucherinnen in einstündigen Kochkursen dazu auch anleiten lassen.

Die Kochkurse finden unter Leitung von Barbara Stadler (Die Kastanie in Martfeld) zu folgenden Zeiten statt: Sonnabend, um 15.30 Uhr und Sonntag um 10.30 Uhr, um 12.00 Uhr, um 13.45 Uhr und um 15.30 Uhr. Der Kochkurs kostet 45 Euro, inklusive des Wareneinsatzes, der Getränke und des Eintrittspreises. Eine Anmeldung ist erforderlich unter der Rufnummer 04283-981317 oder per E-Mail: service@arteFakt.eu