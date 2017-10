26. Lichterfest

× Erweitern Foto: dwfg Lichterfest Delmenhorst

In liebevoll dekorierten Rathausfluren und der Markthalle finden die Besucher jede Menge Geschenk- und Dekorationsideen zum Fest.

Highlights

Kinder im Alter von ca. 4 – 10 Jahren können an beiden Tagen jeweils zur vollen Stunde für einen Kostenbeitrag von 1,50 € je Kind nach Herzenslust Lebkuchenmänner verzieren. Zur besseren Planung freut sich die dwfg über Anmeldungen unter Tel. 04221-992299.

Während die Kleinen im Erdgeschoss ihrer Kreativität freien Lauf lassen oder sich im 1. OG des Rathauses beim Kinderschminken mit weihnachtlichen Motiven schmücken lassen, können die erwachsenen Besucher in Ruhe die stilvolle Ausstellung auf allen drei Etagen, in den Räumen des Rathauses und in der Markthalle genießen.

In diesem stimmungsvollen Rahmen zeigen ca. 55 ausgewählte Hobbykünstler und Handwerker, zum Teil langjährige Stammaussteller, kunstvolle Glasobjekte, edlen Schmuck, Kerzen und Floristik. Weiter zählen Spielzeug, Holz- und Keramikarbeiten, Taschen, Gefilztes, Kleidung sowie Seifen, weihnachtliche Liköre und allerlei Spezialitäten zu dem vielfältigen Angebot. Neu in diesem Jahr sind AustellerInnen mit Handtuchstickerei, Schmuck aus Knöpfen und Kinderartikel.

Die Herzen unserer kleinen und großen Besucher erobert der „Weihnachtsmann“. Die Fotografen von Photo von Oven lassen dieses Zusammentreffen zu einer bleibenden Erinnerung werden. Der Weihnachtsmann ist täglich von 12-17 Uhr in der 1. Etage im Rathaus anzutreffen.

Auch im Außenbereich werden in diesem Jahr Kunsthandwerker vertreten sein, um so auch einen Übergang zur Markthalle zu schaffen.

Einen wunderschönen Blick auf den Lichterglanz von Lichterfest und Weihnachtsmarkt kann man am besten vom Wasserturm aus werfen. Dieser hat für die Besucher am 03.12.2017 von 13 – 17 Uhr geöffnet.

Infos unter 04221-992299.

Teilnahme: Für Familien und Kinder, kostenfrei.