32. Bremer Karneval

Deutschlands größter Samba- und Maskenkarneval

Vom 17. bis 18. Februar 2017 ist es wieder soweit: Für ein Wochenende erobert brasilianische Lebenslust gepaart mit norddeutscher Ekstase die Stadt. Berauschend, farbenprächtig und exotisch, Bremen feiert Deutschlands größten Samba- und Maskenkarneval, traditionsgemäß eine Woche vor den Rosenmontagsumzügen.

Zu heißen Samba-Rhythmen wie am Zuckerhut tanzen die etwa 40.000 Besucher des Bremer Karnevals am 18. Februar durch die Straßen der Innenstadt, wenn die farbenfrohen und überbordenden Kostüme, die trommelnden Sambistas, skurriles Maskenspiel, feuriger Tanz und ausdrucksvolle Stelzenkunst im großen Karnevalsumzug an ihnen vorüberziehen. Mehr als 1500 Aktive in rund 65 Sambagruppen aus ganz Deutschland, Niederlanden, Dänemark, Schweiz und Groß-Britannien begeistern auch in diesem Jahr wieder ihr Publikum.

Noch vor dem großen Umzug gibt es am Freitagabend bereits das Einheizen in verschiedenen Clubs im Bremer Viertel und seit dem letzten Jahr verzaubert in den frühen Abendstunden das Lichtertreiben das Milchquartier. Leuchtende Masken-, Tanz- und Stelzen-Figuren wandeln durch die schmalen Gassen, begleitet von leisen Klängen entsteht eine märchenhafte Welt in der die leuchtenden Phantasiefiguren die Zuschauer in ihren Bann ziehen.

Das Motto des 32. Bremer Karnevals 2017 heißt: Wunderwelten

Seit vielen Jahren kreiert die Initiative Bremer Karneval e.V. für das Bremer Masken- und Sambaspektakel politische, gesellschaftskritische oder künstlerische Themen, die dann den wechselnden Mottos ihre Form geben.

Wie immer ist das Motto der Sambistas und Maskenspieler vielfach zu interpretieren: Ob als Metapher auf das Leben, als Utopie oder kurze Realitätsflucht, alles darf sein beim Bremer Samba-Karneval.

Das Motto „Wunderwelten“ entstand aus der Überzeugung, dass Menschen in harten Zeiten, wie die in denen wir momentan leben, einfach auch Wunder und Wundersames nötig haben, um zu bestehen. Die Stimmung der Menschen ist geprägt von den Realitäten des Alltags. Da bleibt wenig Raum für Träume, Wünsche und Hoffnungen und die manchmal schlicht verrückte Freude und das kleine Glück. Aber genau darauf möchte der Karneval in diesem Jahr aufmerksam machen und den Blick schärfen für das Schöne und Wundersame in dieser Welt.

Das Programm am Karnevals-Wochenende

Freitag, 17.02.2017

16:00 Uhr Karneval der Kids im Bürgerhaus Weserterrassen

18:00 Uhr Lichtertreiben im Milchquartier

20:00 Uhr Einheizen an 4 Spielorten

Samstag, 18.02.2017