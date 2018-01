× Erweitern © PeterMandrella 33. Bremer Karneval: Verschollen im Weltall

Berauschend, farbenprächtig, glitzernd und exotisch, so präsentiert sich Deutschlands größter Samba- und Maskenkarneval an zwei Tagen in Bremen. Dann übernimmt das feurige Temperament der Bremerinnen und Bremer statt der sonst hanseatischen Kühle das Ruder.

Der Bremer Samba-Karneval feiert seine 33. Ausgabe passend zu den Sternstunden 2018, dem Weltraumjahr der Stadt Bremen unter dem Motto „Verschollen im Weltall“.

2.2.2018

16 Uhr Karneval der Kids im Bürgerhaus Weserterrassen

18 Uhr Lichtertreiben im Milchquartier (bis 20 Uhr)

19.30 Uhr Einheizen im Lagerhaus (Kafé und Saal) und der Lila Eule (12,-/10.- €)

3.2.2018

ab 12 Uhr Eröffnung auf dem Bremer Marktplatz mit anschließendem Karnevals-Umzug ins Ostertor

bis 17.30 Uhr Konzerte auf 4 Bühnen im Ostertorviertel

20 Uhr „Ball im All“ der Maskenball im Schlachthof (19,-/16.- €)

Weitere Infos und Termine unter www.bremer-karneval.de.