40 Jahre autonome Frauenhäuser in Bewegung

Veranstaltung im Rahmen des Weltfrauentag 2017

Gewalt gegen Frauen beenden! Was ist nach 40 Jahren erreicht, und was steht noch an? Anne Frisius hat für ihre Dokumentation im Februar und März 2016 verschiedene Frauenhäuser in Deutschland besucht. Der Film zeigt: Gewalt gegen Frauen ist leider weiterhin ein gesellschaftlich brennendes Thema. Es bleibt noch viel zu tun!

Bei der Diskussion im Anschluss an die Filmvorführung ist Filmemacherin Anne Frisius anwesend.

Eintritt: Kostenfrei, Anmeldung erforderlich unter 0421-3461535 oder online auf www.bildungswerk.kirche­bremen.de