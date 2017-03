× Erweitern Foto: Senatspressestelle Bremen so frei 2017 Freuen sich auf das Mitsingfest und den Welterbetag:Bürgerschaftspräsident Christian Weber, Universitätsmusikdirektorin Susanne Gläss und Bürgermeister Carsten Sieling.

2017 feiert Bremen Geburtstag: 70 Jahre besteht das Land Bremen seit der Neugründung nach dem Zweiten Weltkrieg. Gefeiert wird das unter anderem mit dem Mitsingfest "Bremen so frei – Ein Fest in 11 Liedern" am 1. Juni auf dem Bremer Marktplatz.

Das Mitsingfest richtet sich an Bremer Chöre, an Schulklassen und auch an Einzelpersonen. Es richtet sich an die, die gerne singen. An die, die das Singen gerne lernen wollen. Und natürlich auch an diejenigen, die einfach nur lauschen wollen. Die Texte im Liederheft geben einen informativen Einblick in die bremische Geschichte. Aktuell sind 66 Klassen von 21 Schulen und 14 Chöre mit ca. 300 Personen angemeldet – das heißt rund 1.700 Sängerinnen und Sänger werden den Marktplatz zum Klingen bringen. Universitätsmusikdirektorin Susanne Gläß zum Projekt: "Mit mehreren Tausend Menschen aller Altersgruppen gleichzeitig auf dem Bremer Marktplatz gemeinsam vielstimmig Bremen singend zu feiern, ist eine kühne und bisher in Deutschland einmalige Idee von Eberhard Kulenkampff, die uns alle im Projektteam mitgerissen und begeistert hat."

MP3-Dateien, Texte und Noten zum kostenlosen Herunterladen zum Mitsingfest "Bremen so frei – Ein Fest in 11 Liedern" gibt es auf www.bremen-so-frei.de