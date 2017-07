× Erweitern Foto: Ilona Henne A Summer’s Tale, Eventpark Luhmühlen

Vom 2. bis 5. August können Familien in Luhmühlen bei Hamburg gemeinsam ein entschleunigtes Wochenende im Grünen mit Konzerten, Kultur und Camping erleben. Das generationsübergreifende Festival „A Summer’s Tale“ (auf Deutsch: Ein Sommermärchen) bietet kleinen und großen Besuchern ein buntes Programm, bestehend aus Live-Musik, Theater, Yoga-Workshops, Tanzkursen, Bastelstunden und vielen weiteren Aktivangeboten. Weitere wichtige Bestandteil des Festivalkonzepts sind Nachhaltigkeit und Regionalität. So gehört zum Festivalticket zum Beispiel die kostenfreie Anreise mit dem Metronom sowie der Busshuttle zum Festivalgelände, es gibt hochwertiges Essen, vornehmlich von regionalen Anbietern und in Bioqualität, und es werden Kanu-, Wander- und Radtouren in der Region angeboten.

Weitere Informationen für Familien sowie Tickets gibt es unter www.asummerstale.de/de/info/Familie.

Das Familienticket zählt für Kinder (Alter von 6 bis einschließlich 14 Jahren) in Begleitung der Eltern. Kinder bis einschließlich 5 Jahren dürfen in Begleitung ihrer Eltern kostenfrei zum A Summer’s Tale mitgenommen werden und müssen nicht angemeldet werden.