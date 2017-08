Abenteuer zwischen Himmel und Erde

Für Familien mit Kindern von 8 bis 13 Jahren Angst, Mut, Unsicherheit und Unterstützung, für Menschen jeden Alters haben diese Bedeutung. Und sie begegnen uns überall: In der Arbeit, in der Beziehung, im Umgang mit neuen Lebenssituationen, im Zusammenleben von Groß und Klein. Zwischen Himmel und Erde wird es einen Tag lang um gemeinsame Erfahrungen und um intensiven Austausch zu diesen Themen gehen. Strategien stehen dabei im Mittelpunkt, bei denen „gewagt“ nicht gleich „gefährlich“ ist. In diesem Tages-BU, der in der Natur, im Friedehorst Park in Lesum und dem dazugehörigen Hochseilgarten stattfindet, können Erwachsene und ihre Kinder mit- und voneinander lernen.

Bildungsurlaub, Marei Püttmann, Harm Ridder. € 25 Kind € 10

Anmeldung 0421/346 1535 oder bildungswerk@kirche-bremen.de