Vier Tage lang mit dem Fahrrad auf Abenteuertour: Der ADFC lädt Kinder zwischen 8 und 12 Jahren zur Sommerferiefreizeit mit Zelten im Bremer Umland ein.

Von Bremen aus geht es an schöne Plätze, zum Schwimmen an den Badesee oder zum Lagerfeuer auf den Campingplatz, wo die Teilnehmer*innen in eigenen Zelten übernachten.

Vor dem Start gibt es ein Treffen mit den Eltern mit weiteren Informationen. Die Ferienfreizeit kosten 95 Euro, die Anmeldung erfolgt bis zum 4. Juni bei Markus Hübner unter 0421-517788275 oder an markus.huebner@adfc-bremen.de