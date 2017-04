Abschlusskonzert der Bläserklasse 10c

Konzert der Musikschule Bremen für Familien mit Kindern

In diesem Konzert zeigen die Musiker und Musikerinnen, was sie alles in den vergangenen 6 Jahren musiziert haben. Und das ist eine beachtliche Menge. Von ihr gibt es eine großartige Mischung von Musicalmelodien, Pop- und Rocksongs und Band-in-the-band-stücken zu hören. Ein bischen traurig wird es auch: Es ist das letzte Solokonzert dieses gewachsenen Orchesters. Die Leitung hat Ine Speelmans.

Kosten: Kostenfrei