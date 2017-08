Achtsam rasant

Wer lange nur für die Familie da war, geht wie „auf Autopilot“ jedem Impuls nach, die nassen Handtücher oder gleich die ganze Küche aufzuräumen statt zu delegieren. Wer Achtsamkeit übt, trainiert Impulse wahrzunehmen – das ist der Schlüssel zu einer sinnvolleren Art zu leben und arbeiten. In diesem humorvollen Vortrag bietet die zertifizierte MBSR-Trainerin Victoria Norton Übungen zu Ausprobieren an.

„Wiedereinstieg am Mittwoch“ ist ein regelmäßig stattfindendes Angebot von „Perspektive Wiedereinstieg – Bremen“. In kostenfreien Kurz-Workshops und Vorträgen werden Frauen und Männer, die nach einer familienbedingten Unterbrechung wieder in den Beruf einsteigen möchten, informiert und vernetzt.

Die Teilnahme ist kostenlos, um telefonische Anmeldung unter 0421 16937-23 oder -22 oder per Mail an christiane.goertz@pwe-bremen.de oder annette.koch@pwe-bremen.de wird gebeten.