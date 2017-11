× Erweitern Nachbarschaftshaus Helene Kaisen Adventskonzert

Das Honorarkonsulat der Rep. Lettland in Bremen und Niedersachsen lädt zusammen mit dem Nachbarschaftshaus Helene Kaisen am Freitag, den 8. Dezember um 19 Uhr in die Räumlichkeiten Beim Ohlenhof 10 ein, um den Kinder- und Jugendchören „Auseklitis“ und „De Cantare“ zuzuhören und auch mitzusingen. Honorarkonsul Lutz Peper freut sich, die Gäste in angenehmer, ungezwungener Atmosphäre bei Plätzchen und Glühwein bzw. Kinderpunsch begrüßen zu dürfen.

Der Eintritt ist kostenlos, um eine kleine Spende wird gebeten, die den beiden Chören als Honorar zukommen.