Adventskranz basteln

Für Familien mit Kindern von 0 - 18 Jahren

Die Kinder wollen gemeinsam Adventskränze basteln. Am Samstag vor dem ersten Advent treffen die Kinder sich in der Kinderwildnis beim Feuer. In einem großen Topf erhitzen sie mit ihren Familien einen winterlichen Zaubertrank über dem Feuer und machen ihr Popcorn selber. Die Kinderwildnis bietet auch im November noch zahlreiche Möglichkeiten für die Kinder zum Spielen. Wetterfeste Kleidung bzw. Wechselkleidung ist unabdingbar. Später geht es dann ins Café Sand, wo sie ihre eigenen Adventskränze binden bzw. stecken werden.

Kosten: 3,00 Euro pro Person, eventuell fallen Materialkosten für den Adventskranz an, Anmeldungen unter 0421-790020