Am Samstag, 25. November, lädt das Horst-Janssen-Museum von 15 bis 17.30 Uhr Kinder ab 8 Jahren in die Adventswerkstatt ein. Unter der Anleitung der Kunstpädagogin Laura Keppel basteln die Kinder einen Adventskalender. Inspiration erhalten sie vorher bei einem Gang durch die Horst-Janssen-Ausstellung. Die Teilnahme an der Adventswerkstatt kostet 5 Euro. Es ist keine Anmeldung nötig.