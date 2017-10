African Kids

In der Reihe "Wissen um 11" präsentiert das Haus der Wissenschaft die neue Fotoausstellung, die zeigt, wie Kinder und Jugendliche in afrikanischen Townships leben. Dazu erzählen Kinder eigene Geschichten aus ihrem Alltag.

Bei "Township" denken viele zuerst an Armut und Kriminalität. Wie aber sehen Kinder und Jugendliche, die dort aufwachsen ihr Leben selbst? In dieser Ausstellung lässt der Autor Lutz van Dijk die Protagonisten zu Wort kommen, es werden Fotos gezeigt und erzählt vom 11-jährigen Sive, der in einem der ärmsten Townships in Kapstadt lebt.

Das Haus der Wissenschaft in der Innenstadt ist montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr geöffnet und bietet ein vielfältiges Programm an Ausstellungen, Foren und Vorträgen zu Wissenschaft und Studium. Der Eintritt ist frei