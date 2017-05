× Erweitern Foto: Museen Böttcherstraße Aktionstag: Paula Modersohn-Becker, Museen Böttcherstraße

Paula Modersohn-Becker zählt zu den bedeutendsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts und ist die erste Malerin weltweit, für die ein eigenes Museum erbaut wurde. Warum ihre Bilder so außergewöhnlich sind und was sie so besonders macht, können Familien und Kinder nun am Samstag, den 15. Juli 2017, bei einem Aktionstag erfahren.

Von 11 bis 13 Uhr und 15 bis 17 Uhr wird es ein offenes Atelier auf der Terrasse des Paula Modersohn-Becker Museum geben, in dem Kinder sich kreativ mit den zahlreichen Kinderbildnissen der Malerin auseinandersetzen. Um 11.30 Uhr startet dann die Familienführung durch die Sonderausstellung „Sammler der ersten Stunde. August von der Heydt entdeckt Paula Modersohn-Becker“, bei der spielerisch auf die Besonderheiten der Kunst von Paula Modersohn-Becker eingegangen wird. Wer es nicht nur Führung schafft, der kann selbst auf Erkundungstour gehen: Ein Familienquiz wird kostenlos an der Kasse des Museums ausgegeben und wer das richtige Lösungswort findet, erhält einen kleinen Preis im Shop.

Kosten: Der Museumseintritt für Erwachsene kostet 8,00 Euro, ermäßigt 6,00 Euro. Kinder bis einschließlich 17 Jahre erhalten kostenlosen Zugang zu den Ausstellungen. Die Teilnahme an der Familienführung kostet für Erwachsene und Kinder zusätzlich 3,00 Euro, das offene Atelier ist kostenlos.