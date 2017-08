× Erweitern Universum® Bremen Alle inklusive Festival Das Gelände rund ums Universum

Das achte "Alle inklusive Festival" des Martinsclub Bremen e.V. für Kinder, Jugendliche und Familien findet unter freiem Himmel rund um das Universum® Bremen im Technologiepark statt. Ab 16 Uhr lockt neben verschiedenen Mitmach-Angeboten wie Graffiti- und Tanzworkshops auch ein abwechslungsreiches Live-Musik-Programm auf der Open-Air Bühne. Hauptattraktion des Abends ist die Bremer Band Faakmarwin mit einem exklusiven Akustik-Programm.

Im Mittelpunkt des Festivals steht die Inklusion. Alle Menschen sind willkommen, der Eintritt ist frei und die Preise für Essen und Getränke sind möglichst kostengünstig gehalten. Selbstverständlich sind sämtliche Angebote barrierefrei zugänglich.

Eingebettet ist das Festival in das Rahmenprogramm der aktuellen Sonderausstellung „Lieblingsräume – so vielfältig wie wir“, die in Koop vom Martinsclub und dem Universum® entwickelt wurde. Inklusion und gesellschaftliche Vielfalt werden auf leichte und emotionale Weise erklärt. Auch die "Lieblingsräume" sind an diesem Tag für alle Gäste frei zugänglich.

Ablauf: