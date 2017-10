Altersvorsorge – die besten Strategien für Frauen

Der Kurz-Workshop informiert über ein oft verdrängtes und umso dringenderes Thema: Mit durchschnittlich 645 Euro gesetzliche Rente ist die Altersvorsorge für Frauen im Alter sehr spärlich bemessen. Schuld sind verschiedene Rentenfallen. Die Teilnehmerinnen erfahren hier die konkreten Gründe für diese Niedrig-Rente und was sie jetzt für ihre Altersvorsorge tun können. Dr. Annabel Oelmann, Vorstand der Verbraucherzentrale Bremen gibt Tipps rund um die private Altersvorsorge.

Die Teilnahme ist kostenlos,um telefonische Anmeldung unter 0421 16937-23 oder -22 oder per Mail an christiane.goertz@pwe-bremen.de oder annette.koch@pwe-bremen.de wird gebeten.

„Wiedereinstieg am Mittwoch“ ist ein regelmäßig stattfindendes Angebot von „Perspektive Wiedereinstieg – Bremen“. In kostenfreien Kurz-Workshops und Vorträgen informieren und vernetzen wir Frauen und Männer, die nach einer familienbedingten Unterbrechung wieder in den Beruf einsteigen möchten.