× Erweitern Foto: Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg / L. Norrenbrock An der Nordseeküste, Landesmuseum Natur und Mensch

Kreativ-Workshop für Kinder von 8 - 14 Jahren

Heute lernen die Kinder die Bewohner des Wattenmeeres kennen. Sie erfahren, was ein Nationalpark ist und welche Regeln es dort gibt. Außerdem versuchen sie herauszufinden, was es mit den unterschiedlichen Gezeiten auf sich hat. Im Anschluss daran basteln sie etwas Schönes, was sie gedanklich ans Meer versetzt.

Teilnahme: 10,00 Euro, Anmeldung erforderlich unter 0441-9244300