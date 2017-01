Anders sein

Theaterstück für Kinder ab 6 Jahren

Zwei kennen einander schon lange. Sie können sich blind aufeinander verlassen. Ihr Leben ist friedlich und harmonisch, vielleicht ein wenig langweilig. Bis plötzlich eine Dritte kommt. Sie sieht nicht nur fremd aus, sondern verhält sich auch auffällig anders. Mit ihrer Neugier und Entdeckerfreude bringt sie die bestehende Ordnung durcheinander. Das ist unbequem und beängstigend. Was also tun? Darauf warten, dass sie wieder verschwindet? Doch die Dritte will bleiben und lässt sich nicht vertreiben. Nummer Vier erscheint auf der Bildfläche. Noch so eine merkwürdige Gestalt. Er sonnt sich in seiner Einzigartigkeit. Doch Moment mal, einzigartig ist doch jeder und gemeinsam können sie viel zusammen machen.

Gemeinsam mit dem Moks-Ensemble hat die Choreografin Salome Schneebeli über die verschiedenen Facetten von Andersartig sein und sich fremd fühlen improvisiert und über die damit verbundenen Emotionen wie Neugierde, Furcht und Faszination geforscht. Herausgekommen ist ein Stück mit wunderbar schrägen und liebenswerten Figuren – ein Plädoyer für Toleranz und Offenheit.

Eintritt: Erwachsene 10,00 Euro, ermäßigt 7,00 Euro