Antonio und Pino

Das Figurentheater Neumond erzählt die Geschichte von den zwei ungleichen Freunden, die gemeinsam auf die Reise gehen.

Antonio ist ein älterer Mann, der schon lange vom eigenen Zirkus träumt. Er lebt allein in einem kleinen Haus mit Garten am Rande der Stadt. Vor Kurzem ist jedoch Pino, ein sechsjähriger Junge, mit seinen Eltern in die Nachbarschaft gezogen. Seine Eltern haben wenig Zeit für ihn und so streift er häufig allein durch die Straßen und grübelt: Wie lang sind fünf Minuten? Was tut man gegen Langeweile? Und: Warum haben Papa und Mama so wenig Zeit für mich?

Vielleicht ist das Leben als Hund lustiger? Pino bastelt sich ein Hundekostüm und trifft auf Antonio. So kommt es, dass der Alte und Pino gemeinsam ihre ganz eigene Zirkuswelt entdecken.

Für Kinder ab 4 Jahren, Eintritt: 5 Euro.