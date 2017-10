× Erweitern Jens Lehmkühler / AOK Bremen / Bremerhaven AOK Kindertag

Beim AOK-Kindertag am ersten Advent dürfen sich die Besucher nicht nur auf Spiel und Spaß, sondern auch auf Livemusik und weihnachtliche Leckereien freuen. Im Turn- und Sportverein Bremen 1860 werden für Kinder von 0 bis 6 Jahren ein Bobbycar-Parcours, eine Krabbellandschaft und eine Tobe-Area aufgebaut. Ihre Eltern unterhalten sich bei den Vorführungen der Turner und Cheerleader und beim Kindertanz, für die passende Livemusik sorgen Arne Truhart-Tschorn und seine Band. Die Energien werden bei Kaffee, Kuchen und duftenden Waffeln wieder aufgetankt und schließlich zünden alle gemeinsam feierlich die erste Kerze am Adventskranz an.

Der Eintritt ist für alle frei, außerdem stehen überdachte und bewachte Kinderwagenparkplätze zur Verfügung.