Appassionata: Gefährten des Lichts

"Gefährten des Lichts" - Die Jubiläumsshow im 15. Jahr von Appassionata

Vom Friesen übers Quarter Horse bis zum Pura Raza Espanola sind sie alle mit dabei, und schon die kleinsten Mädchen werden zu Expertinnen: Die Rede ist natürlich von Pferden, den anmutigen Stars des Show-Highlights „Apassionata“.

In der Jubiläumsausgabe „Gefährten des Lichts“ dürfen sich die Zuschauer wieder auf ausgefeilte Choreografien, aufwendige Kostüme und mitreißende Musik freuen, bei denen man nicht Pferdefan sein muss, um in den gefühlvollen Bildern und traumhaften Szenen zu versinken.

60 Pferde, 90 Mitwirkende vor und hinter den Kulissen und 170 Kostüme, die allesamt in 13 LKW in Dortmund anreisen, lassen die Ausmaße der gigantischen Produktion mit Weltklasseformat erahnen, die am 26. und 27. Dezember mit vier Vorstellungen in der ÖVB-Arena gastiert. Die Tickets gibt es ab 35 Euro unter www.apassionata.com