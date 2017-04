Am Sonntag, 25. Juni 2017, veranstaltet SWB im Freibad Schloßparkbad in Sebaldsbrück den nächsten „Aqua-Action-Day“ .

In der Zeit von 11.00 bis 17.00 Uhr sind alle Bad-Besucher eingeladen, sich an vielen verschiedenen Aktionsständen zu vergnügen. Auch am Aktionstag gilt der normale Eintrittspreis, während die Teilnahme an den SWB-Aktionen kostenlos ist. Auch dieses Jahr wird die SWB wieder ein spannendes Rahmenprogramm präsentieren. In den letzten Jahren konnten die Badegäste zum Beispiel „Wasser-Klatsch-Folien“ herstellen, ihre Treffsicherheit beim „Wasser spritzen“ unter Beweis stellen oder sich mit wasserlöslichen Tattoos verschönern lassen.