Arbeitswelten der Zukunft

Die Ausstellung an Bord des umgebauten Frachtschiffs nimmt ihre Besucher mit auf eine Reise in zukünftige Arbeitswelten mit ihren neuen Bedingungen, Aufgaben und Chancen. Auf interaktive Weise vermitteln die Exponate, wie Innovationen das Arbeitsleben verändern, welche Soft Skills und fachlichen Kompetenzen gefragt sein werden, wie lange und in welchen Berufen wir in Zukunft arbeiten und wie wir dabei rundum gesund bleiben können. Von der Fit@Work-App bekommen die Besucher zum Beispiel nützliche Tipps für ein gesünderes Arbeitsleben. Wie Lärm Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit beeinträchtigt, erfahren sie bei einem Gedächtnistest am eigenen Leib und machen sich mit Sound Masking-Technologien vertraut, die das verhindern sollen. Beim Cyberkicker lernen die Besucher spielerisch verschiedene Arten schädlicher Software und die passenden Abwehrmethoden kennen. Und mit Datenbrillen können sie schon einmal testen, wie es sich so in der Mixed Reality arbeitet.

Die Ausstellung ist bis zum 24. Juni täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet,.Täglich um 17 Uhr gibt es kostenlose Führungen durch die Ausstellung.