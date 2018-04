Architektur der Jugend

Moritz, Melchior, Wendla, Ilse und Co fühlen sich längst erwachsen. Das Leben ist mannigfaltig und sie wollen es in seiner Größe erfahren. Doch dabei geht einiges schief. Ihren Frust, ihren Schmerz lassen sie an sich selbst und an ihren Mitmenschen aus. Die Jugendlichen des Theaterlabors 4 haben Frank Wedekinds Frühlings Erwachen bearbeitet und interpretiert. Herausgekommen ist ein Stück, das zum Nachdenken anregt.

Eine Produktion des Theaterlabors 4 für Kinder ab 13 Jahren. Der Eintritt kostet 5,60 Euro.