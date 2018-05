× Erweitern Foto: Kultur Vor Ort e.V. Art Playground

Eine Kunstproduktion des Kinder- und Jugendatelier von Kultur Vor Ort e.V. mit 24 SchülerInnen aus der Gesamtschule West und Neuer Oberschule Gröpelingen. Galerien, Sockel, Bilderrahmen - Kunst ist fast immer an einem extra für sie vorgesehenen Ort zu treffen. Ansehen aber nicht anfassen ist die allgemeine Regel. Daran wird sich hier absichtlich nicht gehalten und so ein Spielplatz der ganz besonderen Art geschaffen.

Die Kunstwerke sollen Spaß machen, benutzbar sein und zum Spielen auffordern. Es werden Installationen gebaut, mit denen man in seinen eigenen Goldregen springen kann, Objekte durchklettert, um ihre ganze Schönheit zu erfahren oder Mitmachskulpturen entwickelt, die sich never-ending-storryhaft durch das Gerhard Marcks Haus und den Grünstreifen West in Gröpelingen ziehen. Manches Material kommt vom Flohmarkt, anderes aus dem Baumarkt. Es wird alles benutzt, was notwendig ist, um Bewegung in den öffentlichen Raum zu bringen.

Der Eintritt in die Ausstellung ist frei. Die Eröffnung findet am 21.6. um 14 Uhr statt. Die Öffnungszeiten sind Di bis So von 10 bis 18 Uhr und Do von 10 bis 21 Uhr.