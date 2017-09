Aschenputtel Figurentheater

Prinzessin Othilie hat geheiratet. Eigentlich ist sie sehr glücklich, wenn nicht die Sehnsucht nach ihren Märchen aus der Kinderzeit so groß wäre. Eines Tages findet sie ihr Märchenbuch wieder. Sie schlägt es auf und schon fliegen ihr die Turteltäubchen entgegen: „die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen". So landet sie bei Aschenputtel in der Stube und ein aufregendes Abenteuer beginnt, bis Aschenputtel von ihrem traurigen Dasein erlöst wird.

Für Kinder ab 4 Jahre, 6 EUR, Erwachsene 8 EUR, Geburtstagskinder haben freien Eintritt.