Die Theatertruppe der Freilichtbühne zieht für ihr traditionelles Wintertheater in den kuscheligwarmen Martinssaal und führt ihre neueste Inszenierung "Aschenputtel" zu Weihnachten auf. Die Theatertruppe der Freilichtbühne zieht für sein traditionelles Wintertheater in den kuscheligwarmen Martinssaal und führt sein neuestes Werk"Aschenputtel" zu Weihnachten auf. Die Geschichte des armen Königskindes und seiner charakterlich fragwürdigen Stiefschwestern samt ehrgeiziger Mutter ist hinreichend bekannt. Bei der Inszenierung der Theatertruppe der Freilichtbühne Lilienthal darf man sich aber auf einige Überraschungen, freche Momente und unerwartete Wendungen gefasst machen. Und so lautet der Untertitel des komödiantischen Märchenspektakels von Ingo Sax auch vielversprechend "Brave Mädchen brauchen ein Wunder":

Königin Isabelle besteht darauf, dass ihr Sohn Prinz Alexander heiratet und damit sein verantwortungsloses Leben beendet. Dieses bestand vornehmlich aus Streichen, unter denen nicht nur die vornehmen Herrschaften zu leiden hatten, sondern auch die einfachen Leute, die es ohnehin schon schwer genug hatten. Der König willigt mehr oder weniger begeistert in den Vorschlag seiner Gattin ein, einen Hofball zu veranstalten, auf dem Alexander seine Braut aussuchen soll. Geladen sind die adeligen Töchter des Königreiches samt ihren Müttern, darunter Frau von Lotterberg und ihre zweifelhaften Töchter Victoria und Cecilie. Deren Zeitvertreib besteht vorwiegend aus dem Naschen allerlei Süßigkeiten, dem täglichen Anproben von neuen Kleidern und besonders dem Schikanieren ihrer Stiefschwester Sophie. Auf dem Hofball verlieren die Mütter und Töchter aus „gutem Hause“ jeden Anstand und verwandeln die höfische Szenerie in ein Chaos. Prinz Alexander ist schon der Verzweiflung nahe, als plötzlich wie durch ein Wunder die strahlende Sophie erscheint. Er verliebt sich sofort unsterblich in sie. Doch bevor Sophie in die Verbindung einwilligt, wäscht sie dem Prinzen gehörig den Kopf und erteilt ihm eine Lektion in Sachen Menschlichkeit.

Die Freilichtbühne Lilienthal Seit über 30 Jahren wird im Lilienthaler Ortsteil Frankenburg Theater von A bis Z handgemacht: Vom Malen der Kulissen bis zur Ziernaht auf dem Ballkleid, vom Ausleuchten der Szene bis zum Zucker im Kaffee, von angeklebten Bärten bis „Zwei Karten, bitte!“. Hier entwickeln und prodiúzieren die ehrenamtlichen Mitglieder der Theatertruppe ihre Stücke und Sonderveranstaltungen selbst und bringen sie unter freiem Himmel "auf die Bühne".

Zum Lilienthaler Wintertheater geht der Vorhang dann ausnahmsweise unter einem Dach im Warmen auf.

Der Eintritt kostet 5 Euro und die Tickets können unter 04298-6511 reserviert werden.