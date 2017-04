Atelierkurs für Kinder ab 6 Jahre

mittwochs, 8 Termine ab 03.05. bis 21.06.

Die Ausstellung „Franz Radziwill und Bremen“ bietet einen spannenden Einblick in die Vielseitigkeit der Hansestadt. Der Maler hat in unterschiedlichsten Stilen markante Bauwerke und unbekannte Orte Bremens in Bildern festgehalten. Welchen Platz in Bremen finden die Kinder ganz besonders toll? Gibt es ein Gebäude, das sie außerordentlich mögen? Wo ist ihr Lieblingsort? Ganz eigene Stadtansichten werden in diesem Atelierkurs zu außergewöhnlichen Kunstwerken: Made in Bremen – gemalt wird mit Acrylfarben auf Leinwand, collagiert mit Bildern und Papieren oder gezeichnet mit farbigen Kreiden.

Kosten: 80,- / 70,- EUR bei Familienmitgliedschaft im Kunstverein

Anmeldung erforderlich unter www.kunsthalle-bremen.de/programm