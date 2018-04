× Erweitern QI55 Athletics for Kids

Im schönen Fitnessstudio im Viertel trainieren Kinder mit viel Spaß in der Gruppe. In der Turnhalle gibt es ein cooles Stationstraining zum Auspowern, dazu werden in kleinen Wettkämpfen und Partnerübungen die körperlichen Fähigkeiten sowie der Teamgeist geschult.

Für alle Family- und Kidskurse können an der Rezeption des QI55 Tages-, 4er- oder 8er-Karten erworben werden.