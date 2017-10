× Erweitern Peter Mandrella Auftakt zum Sambakarneval

Nicht nur in den katholischen Karnevalshochburgen beginnt die 5. Jahreszeit schon im

November, auch in Bremen geht am 11.11.2017 die Zeit der Karnevalsvorbereitungen los. Und was gibt es schöneres als sich in der kalten Jahreszeit mit wundersamen und bunten Dingen zu beschäftigen.

Das Motto des Bremer Karnevals 2018 heißt "Verschollen im All".

Passend dazu wird auf dem Marktplatz zum Auftakt der Karnevalssaison schon mal ein

kleiner Vorgeschmack auf das farbenfrohe Fest im kommenden Februar geboten.

Spielerisch stellen die Maskenspieler, Stelzenläufer und Sambistas am 11.11.2017 um 12.12 Uhr die Alltäglichkeiten unseres Daseins für einen Moment auf den Kopf und überlassen uns danach der kalten Jahreszeit, bis sie im Februar mit großen Radau den Winter austreiben.

Der große Bremer Karneval findet dann am 2. und 3. Februar 2018 statt.