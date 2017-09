Auftaktveranstaltung Förderverein für junge Musiker aus Deutschland und Polen e.V.

Der neu gegründete Förderverein für junge Musiker aus Deutschland und Polen e. V. veranstaltet am 17. September in die Obere Rathaushalle in Bremen ein Konzert. Der Auftaktveranstaltung des Vereins ging ein mehrtätiger Musikworkshop voraus. Etwa 50 talentierte Schüler verschiedener Musik- und Musikhochschulen aus beiden Ländern hatten dabei die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten unter Anleitung von hervorragenden polnischen und deutschen Dozenten zu verfeinern.

Der Leitgedanke der deutsch polnischen Workshops ist die Integration der musizierenden Jugend beider Länder. Gleichzeitig soll die Initiative aber auch die deutsch-polnische Community in Bremen aktivieren.