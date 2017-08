Augen zu und ... lecker

In Bremen kommen viele Waren mit dem Schiff an, die später auf unserem Tisch oder in unserem Kleiderschrank landen – auf einem spielerischen Rundgang durch das Museum erfahren Kinder ab 4 Jahre, welche Leckereien und Waren sich in den Kisten verstecken und kontrollieren sie, wie die Küper.

Wie riechen Kaffee oder Kakao? Wie sieht eine Kakaoschote aus? Wie fühlt sich Baumwolle im Unterschied zu Wolle an?

Zum Abschluss gibt es eine besondere Qualitätskontrolle mit verbundenen Augen, Ohrstöpseln oder Nasenklammer ... leckere Überraschung garantiert.