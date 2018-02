× Erweitern ©Kultur Vor Ort Aus einem Guss

In der Galerie im Künstlerhaus Roter Hahn von Kultur vor Ort findet in Kooperation mit dem Gerhard Marcks Haus Bremen eine Guss- und Kunstwerkstatt für Kinder von 6 bis 12 Jahren statt. Unter Anleitung wird direkt in einer von und für Kinder konzipierten Ausstellung mit verschiedenen Gussmassen experimentiert, um eigene Objekte herzustellen.

Ein Lamm aus Beton, oder einen Seifenhahn? Klar, das geht! Dabei ist die Gruppe der Bildhauerei auf der Spur und lässt sich in der Ausstellung von Bronzeskulpturen des Künstlers Gerhard Marcks inspirieren.

Für Kinder von 6-12 Jahren

Wann: 19. bis 23. März 2018, 10.00 bis 13 Uhr

Info & Anmeldung: Kultur Vor Ort, 0421-6197727, www.kultur-vor-ort.com, www.marcks.de

Kosten: 5 €