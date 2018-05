Auslug in den Tierpark

Mit dem Bus fahren die Teilnehmenden in den Freizeitpark Thüle, wo sie dort zum einen die 1000 Tiere aus 150 verschiedenen Arten bestaunen werden und im Anschluss die Möglichkeit haben, über 30 Freizeitattraktionen auszuprobieren. Ob wilde Fahrten mit der Achterbahn, rasante Kurvenlagen mit der Bobbahn oder aber ganz beschaulich, wenn die Jüngsten in der Treckerbahn Ihre Runden ziehen. Zwischendurch ist auch noch Zeit, etwas zu essen.

Für Kinder von 6 bis 14 Jahren, die Teilnahme kostet 17 Euro.

Wer mitmachen möchte, kann sich am Samstag, den 26. Mai, zwischen 10 und 12 Uhr und am Donnerstag, den 31. Mai, zwischen 14 und 18 Uhr im BEGU-Saal anmelden. Bitte die Teilnahmegebühr mitbringen. Viele Aktionen können nur eine begrenzte Teilnehmeranzahl aufnehmen, deshalb bitte zunächst nur max. zwei Anmeldungen pro Kind. Die Restplätze werden ab Montag, den 11. Juni vergeben. In welchen Aktionen noch Plätze zu ergattern sind, erfahren Interessenten unter 0421-688610.