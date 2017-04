Für Kinder ab 12 Jahre

Die Kinder fahren gemeinsam mit der Linie 4 zum kostenlosen Kulturfestival an den Bremer Osterdeich. Dort können sie am Programm der Nachwuchstalente „Kids on Stage“ auf der Flut-Bühne teilnehmen. Einen kleinen Rucksack mit Getränk und Verpflegung bitte mitbringen.

Kosten: 2,50 Euro, Anmeldungen unter 04298-929180 oder per Mail an kommunale-jugendarbeit@lilienthal.de