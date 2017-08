Austausch der Eltern mit fachlichem Input

Lange von dem benutzen der Sprache teilen sich Kleinkinder darüber mit was sie brauchen, was Ihnen Angst macht und was ihnen gefällt. Meist interpretieren Eltern diese Signale richtig, manchmal braucht es ein wenig „Übersetzungshilfe“. Anmeldung unter 0421/5971262