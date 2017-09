Die Baby- und Schreiambulanz im Haus der Familie Walle ist eine kostenlose Sprechstunde für Eltern, die sich fragen:

Warum weint mein Kind so viel?

Warum will es nicht schlafen oder warum will es so viel schlafen?

Wie kann ich mein Kind beruhigen?

Oder haben Sie andere Fragen rund um das Thema Baby?

Für Eltern mit Kind, kostenfrei.