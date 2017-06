× Erweitern Bahnhofsfest, Bahnhof Kirchweyhe

Interkulturelles Familienfest

Die Besucher erwartet ein vielfältiges Bühnenprogramm für Jung und Alt. Neben der Hauptbühne sind eine Chor-, und eine Kinderbühne aufgebaut, auf denen die unterschiedlichsten Künstler die Zuschauer begeistern.

Auf dem gesamten Gelände rund um den Kirchweyher Bahnhof präsentieren diverse regionale Aussteller ihre Angebote zu den Themen Mobilität, Kultur und Integration. Ein großes Kinderprogramm mit Hüpfburg, Kinderschminken, Plüschtierreiten und vieles mehr, erfreut die kleinen Besucher der Veranstaltung. Für das leibliche Wohl ist mit unterschiedlichen Essens- und Getränkeständen gesorgt.

Hauptbühne: Live-Musik mit Emersound, Son Kapital, The Silverettes

Kinderbühne: Zauberer, Kindermusikgruppe, Matt & Basti

Chorbühne: diverse Auftritte von regionalen Chören und Gruppen

Ein Highlight auf der Kinderbühne ist das Musiker Duo Matt & Basti um 15:45 Uhr.

Matt und Basti, das sind Matthias Pique und Sebastian Astor, Machen Kinderlieder für Klein und Groß. Ihre Lieder sollen zum Mitmachen, zum Bewegen und zum Spaß zu haben oder einfach zum zuzuhören einladen. Dabei ist der Mitmach-Charakter besonders wichtig. Die Kinder können bei vielen der Titel den Verlauf der Lieder mitbestimmen, ihre Ideen einfließen lassen und treten somit in direkte Interaktion mit den beiden Künstlern. Durch ihre Arbeit als Erzieher im Kindergarten haben sie viele Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern gesammelt. Dazu kommt der gemeinsame musikalische Weg der beiden. Schon in der Schulzeit haben sie gerne zusammen Musik gemacht und das hat sich bis heute nicht geändert. Matt & Basti gibt es seit 2013 und sie können mittlerweile auf viele schöne Konzerte und Erfahrungen zurückblicken.

Eintritt: Kostenfrei