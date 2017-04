Ball spielen

Für Kinder und Jugendliche von 6 - 14 Jahren

Kinder und Jugendliche, denen das Ballspielen gefällt und die noch mehr über Ballsportarten erfahren möchten, sind in diesem Kurs genau richtig. An fünf Tagen werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam die großen Ballsportarten, wie Basketball, Handball, Volleyball, Fußball sowie traditionelle Abwurf- und Teamspiele rund um den Ball ausprobieren. Erfahrungen sind nicht notwendig. Bitte sportliche Kleidung und natürlich gute Laune mitbringen und dann ran an den Ball.

Zeitraum: 24.07. - 28.07.2017

Kosten: 99,00 Euro, Anmeldungen unter 0421-36112345