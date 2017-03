Ob Anfänger oder bereits fortgeschritten, unabhängig von Alter und Geschlecht werden in diesem Unterricht die technischen Grundlagen des klassischen Tanzes vermittelt. Nach Altersklassen unterleilt, wird – angepasst an die individuellen Bedürfnisse und Voraussetzungen jedes einzelnen Kindes – auf sanfte und anatomisch gerechte Weise die freude am Ballett vermittelt.

Kosten: Einzelticket 14,00 Euro - Monatsticket 33,00 Euro