Bambiniflohmarkt

Beim gemütlichen Flohmarktbummel im Roland Center muss man nicht befürchten nass zu werden und darf sich auf ein großes Angebot an günstiger und gut erhaltener Kinderbekleidung, Spielzeug, Bücher und vieles mehr freuen. In der Ladenstraße des Roland-Centers in Huchting darf wieder an den prall gefüllten Verkaufstischen der privaten Ausstellerinnen und Aussteller gestöbert werden. Rund 150 Verkaufstische werden aufgebaut sein. Ob Bücher, Spiele, Buggies, Fahrräder und Roller, Barbiepuppen oder Kleidung für Groß und Klein für die kommende Herbst – Wintersaison, für jeden ist etwas dabei. Da bietet sich die günstige Gelegenheit, dem Weihnachtsmann helfend „unter die Arme“ zu greifen und so manchen Kaufmannsladen, Puppenbuggy oder auch Lego und Spiele für die Kinder oder Enkelkinder zu erwerben. Aber auch für das leibliche Wohl der Besucher wird wieder gesorgt; so haben sich einige gastronomische Betriebe im Roland-Center diesen Termin wieder fest in ihrem Kalender vermerkt und freuen sich auf den Besuch der Besucherinnen und Besucher.