Bamse, der liebste und stärkste Bär der Welt

Bamse ist bei weitem der gutmütigste, stärkste und gerechteste Bär der ganzen Welt, er sorgt in seiner Heimatstadt für Ruhe und Ordnung und die meisten Gauner und Ganoven trauen sich gar nicht unter seiner Nase krumme Dinger zu drehen. Bamses unheimlich starken Kräfte kommen aus dem Donnerhonig, den seine Oma immer für ihn bereit hat. Den schleckt er weg wie sonst was. Das schmeckt dem fiesen Reinhard Fuchs überhaupt nicht und schnell hat er einen schrecklichen Plan ausgeheckt, um Bamses Beliebtheit zu ruinieren: Er will Bamses Oma entführen, damit der vermaledeite Donnerhonig endlich aus dem Weg geschafft ist und sich der Bär nicht mehr so leicht allen Bösewichten entgegenstellen kann. Das lässt sich Bamse natürlich nicht gefallen und so macht er sich mit seinen Freunden Herrn Schildkröte und Hopser auf den gefährlichen Weg zur Burg der Diebe, wo Oma gefangen gehalten wird.

BAMSE OCH TJUVSTADEN – S 2014, Regie: Christian Ryltenius, Animationsfilm, 63 Min., FBW-Prädikat: „Besonders wertvoll“, ab 6 Jahre