Banff Mountain Film Festival-Tour

Das Banff Mountain Film Festival ist das renommierteste Outdoorfilm-Festival der Welt. Es findet jährlich statt in den kanadische Rocky Mountains. Die besten Kurzfilme gehen dann auf große Welttournee. Am 24. März macht die Banff Halt im Bremer CinemaxX und zeigt acht inspirierende Dokumentationen rund um die Themen Outdoor, Natur und Abenteuer. Unter anderem zeigen der National Geographic Abenteurer Mike und der Boulder Champion Angie in „Poumaka“ ihre ganzen Kletterkünste, wenn sie den steilen, matschigen Poumaka Tower bezwingen. Auf dem Atlantik unterwegs sind dagegen „Four Mums in a Boat“. Ihre Kinder und Männer haben sie daheim gelassen, um sich im Rudern zu beweisen, als Anfängerinnen. Infos zu allen Filmen gibt es unter www.banff-tour.de